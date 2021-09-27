Госдума предложила запретить работу в такси водителям с судимостью

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничения на занятие трудовой деятельностью, связанной с управлением городским общественным транспортом и такси. Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Для водителей общественного транспорта запрет может быть связан с неснятой или непогашенной судимостью за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством государств — членов ЕАЭС. Для водителей такси перечень преступлений, влекущих ограничения, включает в себя убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Ранее сервис «Ситимобил» и компания ResearchMe провели опрос, в ходе которого выяснили, что жители Санкт-Петербурга больше других россиян довольны работой таксистов (60%). На втором месте идут москвичи — 59% респондентов. Приоритетными качествами таксистов россияне назвали вежливость (40%), тактичность и умение не навязываться с разговорами (по 34% и на одном, и на другом качестве). Треть опрошенных также посчитала важным для водителей такси хорошее знание города.