Госдума предложила запретить работу в такси водителям с судимостью

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничения на занятие трудовой деятельностью, связанной с управлением городским общественным транспортом и такси. Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Для водителей общественного транспорта запрет
Ранее сервис «Ситимобил» и компания ResearchMe провели опрос, в ходе которого выяснили, что жители Санкт-Петербурга больше других россиян довольны работой таксистов (60%). На втором месте идут москвичи — 59% респондентов. Приоритетными качествами таксистов россияне назвали вежливость (40%), тактичность и умение не навязываться с разговорами (по 34% и на одном, и на другом качестве). Треть опрошенных также посчитала важным для водителей такси хорошее знание города.