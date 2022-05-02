В России начинается короткая рабочая неделя В России начинается короткая рабочая с праздничными выходными

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В России начинается короткая рабочая неделя. Она связана с празднованием Дня весны и труда. Выходные продлятся по 3 мая включительно. Разъяснения Роструда приводит РИА Новости.

По информации ведомства, 1 мая — День весны и труда — относится к нерабочим праздничным дням. Также по решению правительства выходной с субботы 1 января перенесён на вторник, 3 мая.

Специалисты Роструда обратили внимание, что нерабочие праздничные дни в стране не могут являться причиной для снижения зарплаты сотрудникам, получающим оклад.

Тем работникам предприятий и организаций, которым не установлен оклад, за нерабочие праздничные дни, когда они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашением или локальным нормативным актом.

Ранее в ЛДПР предложили сократить привычные новогодние и майские каникулы до двух дней. Остальные 7–10 дней нужно превратить в дополнительный отпускной резерв, полагают в партии. Таким образом планируется нивелировать негативные последствия долгих каникул.

В партии отметили, что идея принадлежит умершему Владимиру Жириновскому. Она родилась в связи с обеспокоенностью желанием россиян проводить праздники в разное время.