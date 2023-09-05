В России начался отбор в Школу молодых гуманитариев

Фото: vk.com/russia_my_future

В России идет прием заявок и отбор в Школу молодых гуманитариев, занятия организуются при поддержке Фонда гуманитарных проектов и Фонда президентских грантов. К участию приглашаются студенты-бакалавры, аспиранты и магистранты московских вузов. Занятия в школе «Россия — мое будущее» будут проводиться в очном формате со 2 по 8 октября 2023 года на базе Сретенской духовной академии.

Для будущих участников проекта подготовили специальную программу, направленную на формирование представлений о ценностях России и идентичности государства. Будут проводиться занятия, посвященные русскому языку и литературе, православию, традициям, истории и ценностям. Участники также смогут посетить исторический парк «Россия — моя история» на ВДНХ и побывать в Троице-Сергиевой лавре. Помимо основных занятий состоятся два практических курса, «Основы копирайтинга» и «Методология и инструменты информационной войны».

Каждый участник получит сертификат после завершения семидневного обучения. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на странице проекта, приложить резюме, цветную фотографию и выполнить творческое задание, сформулировав 10 вопросов о проблемах современного мира. Заявки принимаются до 15 сентября включительно. Жюри отберет 30 победителей, которые смогут поучаствовать в проекте.

Специалисты проекта «Билет в будущее» ранее подготовили профориентационный курс для родителей, в котором расскажут об актуальных профессиях в России. Курс поможет поддержать и направить ребенка в выборе будущей профессии.