В России начались выплаты нового пособия на детей от 8 до 17 лет

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Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил в ходе заседания правительства, что 11 мая начинаются выплаты ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами. По предоставленной им информации, власти страны уже получили более 2,5 миллионов заявок на 3,5 миллиона детей. Глава правительства обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минтруда Антону Котякову и главе Минцифры Максуту Шадаеву с поручением контролировать организацию выплат.

Всё должно быть быстро и удобно для людей, — обозначил цели председатель правительства.

Мишустин также предоставил информацию о процессе получения выплат: деньги будут отправляться Почтой России или зачисляться на карты родителям, которые подали заявление через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд, при этом в первый месяц действия программы родители получат средства за апрель и май одновременно.

По подсчётам кабмина, средний размер помощи составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на одного ребёнка. Сумма высчитывается на основании ситуации в конкретной семье и может достигать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 марта. Пособие полагается семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Всего на помощь родителям и детям правительство выделило 505 млрд рублей. Ожидается, что выплаты получат в общей сложности более пяти миллионов детей.