В России могут ограничить число попыток сдачи мигрантами теста по русскому Нилов: число попыток сдать тест по русскому для детей мигрантов ограничат

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который ограничивает двумя годами максимальное число попыток для тестирования детей мигрантов на знание русского языка, передает ТАСС. По данным агентства, инициатива скоро будет внесена в ГД.

Предлагается ограничить количество попыток тестирования на знание русского языка в течение двух лет подряд, после чего иностранный гражданин лишается права на освоение образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на бесплатной основе, — говорится в документе.

Нилов напомнил, что сейчас тестирование можно проходить бесконечное количество раз. Однако, добавил он, нужно учесть, что оно проводится за счет средств бюджета, то есть налогоплательщиков.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов раскритиковал процедуру тестирования на знание русского языка детей мигрантов. По его словам, экзамен, разработанный Рособрнадзором, является «ерундой» из-за слишком легких вопросов.

Тем временем председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил мнение, что проект приказа Рособрнадзора о минимальных баллах для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов девальвирует нормы принятого Госдумой закона. По его словам, этот документ полностью противоречит духу и норме проекта.