В России могут изменить порядок предоставления льгот военным

https://static.news.ru/photo/12f9fc28-9d49-11eb-8a5f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты «Единой России» предложили изменить порядок предоставления льгот на бесплатный проезд в медицинские организации, санатории и на курорты для уволенных с военной службы офицеров.

Авторы законопроекта указывают, что сейчас возникают неопределённости при реализации прав этих граждан, прописанных в законе. Так, право на бесплатный проезд на лечение предоставляется после заключения военно-врачебной комиссии (ВВК), но для проезда в санаторно-курортные и оздоровительные организации такого заключения не требуется. В законе прописано ограничение на право такого проезда «один раз в год». При этом не указано, касается ли оно числа проездов в течение одного года к общему числу проездов в медорганизации по заключению ВВК или только к проезду в санаторно-курортные оздоровительные организации.

Предлагается прописать в законе, что проезд на лечение будет предоставляться в соответствии с количеством выданных заключений ВВК, а в санаторий можно будет бесплатно ездить один раз в год. Также в законе может появиться понятие «оздоровительные организации».

Депутаты хотят отнести к льготной категории членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, а также членов семей и родителей погибших (умерших) старших и высших офицеров, сообщает «Парламентская газета».

Как писал NEWS.ru, в январе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации некоторых выплат военным и силовикам. Размер выплат увеличен на 3,7%.