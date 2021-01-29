Выплаты военным и силовикам увеличены кабмином

https://static.news.ru/photo/ffc57122-6347-11eb-96a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации некоторых выплат военным и силовикам. Согласно документу, будут проиндексированы некоторые страховые выплаты, единовременные пособия и ежемесячные компенсации для военных, сотрудников ряда федеральных органов, уволенных с военной службы и проходивших военные сборы.

Размер выплат увеличен на 3,7%. Индексация коснётся и единовременных выплат семьям в случае гибели военного или получения травмы и признания негодным для прохождения военной службы, пишет «РГ».

Также будут увеличены страховые суммы для призванных на военные сборы людей, военных, полицейских, сотрудников государственной противопожарной службы, УИН, Нацгвардии, органов принудительного исполнения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что постановление об индексации федеральных социальных пособий в субботу, 30 января, подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства.