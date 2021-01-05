В России изменили порядок подачи документов в вузы

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Абитуриенты в России смогут подавать документы для поступления в вузы дистанционно. Постановление о введении нового порядка приёма документов для поступающих в высшие учебные заведения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Целью реализации первого этапа суперсервиса является обеспечение возможности проведения приёма на обучение в образовательные организации, — приводит URA.ru выдержку из пояснительной записки к документу.

Обеспечивать бесперебойность работы сервисов по электронной подаче документов для поступления в вузы будут Минцифры и министерство науки и высшего образования, а также федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Отмечается, что абитуриенты смогут подавать заявление о поступлении и все необходимые документы в выбранный ими вуз посредством портала «Госуслуги». О работе сервиса чиновники будут отчитываться раз в год в конце октября.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчёте стоимости обучения в вузах для студентов, которые из-за пандемии коронавируса были переведены на дистанционную форму занятий.

Согласно пояснительной записке к документу, речь идёт о студентах очной или очно-заочной формой обучения.

По словам авторов законопроекта, в ряде случаев процесс обучения на дистанционке сводился к рассылке заданий по электронной почте и публикации сведений для самостоятельного усвоения, из-за чего качество образования заметно упало.