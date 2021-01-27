В Роспотребнадзоре сообщили о заболеваемости CОVID-19 у детей

https://static.news.ru/photo/3540a71a-60a8-11eb-b751-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Наибольшая доля заболевших COVID-19 детей — в группе 13–15-летних, однако почти в 50% случаев болезнь у детей протекает в лёгкой форме, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Болеют дети всех возрастных групп, но максимальное число заболевших приходится на детей начиная с семилетнего возраста, пик приходится на подростков 13–15-летнего возраста, — отметил Горелов, слова которого приводит РИА Новости.

Согласно представленным данным, у 49,9% детей COVID-19 протекал в лёгкой форме, тогда как у 32,3% болезнь протекала бессимптомно.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 774 672.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 501 113.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 922 человека — до 3 202 483. Жертвами COVID-19 стали 594 человека, всего зарегистрировано 71 076 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления могут столкнуться с периодами плохого самочувствия. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что это явление зафиксировано многими медиками.