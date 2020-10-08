В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать жёстких ограничений из-за COVID

https://static.news.ru/photo/9186cec2-0947-11eb-80fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Избежать усиления режима ограничений в России из-за пандемии коронавируса поможет неукоснительное соблюдение уже действующих мер профилактики. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что они достаточно эффективны, если ими не пренебрегать.

Избежать принятия [более жёстких ограничительных] мер очень несложно: нужно соблюдать те требования, которые сегодня есть, — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, подчеркнула она, говорить о новой волне пандемии преждевременно. По её словам, в России продолжается начавшийся весной эпидемический процесс.

Днём ранее Попова заявила, что рост числа заражений коронавирусом отмечается в 60 регионах страны. При это она допустила введение более жёстких мер в связи с пандемией, если россияне не будут соблюдать нынешние ограничения, писал NEWS.ru.