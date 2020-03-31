Эксперты Роскачества дали россиянам советы, как бороться со стрессом на самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом и сохранить спокойствие. В первую очередь, считают специалисты, нужно быть откровенными с собой.
Стресс — это естественно <…>. Итак, будьте откровенны с собой, ответьте себе на вопрос: что в нынешней ситуации для меня страшнее всего? — говорится в сообщении.
Также в Роскачестве советуют ответить на вопрос о том, можно ли сделать так, чтобы сложившаяся ситуация стала менее тревожной. Если да, то необходимо составить план действий и предпринимать каждый день по маленькому шагу для достижения цели.
Если нет, то нужно искать положительные стороны: например, читать и проходить онлайн-курсы в освободившееся время карантина.
Кроме того, важно ограничить источники стресса: меньше читать новости, оставив лишь несколько надёжных источников.
Как ранее писал NEWS.ru, во время кризисных ситуаций у людей снижается уровень критического мышления, поэтому они начинают доверять фейкам. Об этом заявила доктор психологических наук Галина Солдатова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен