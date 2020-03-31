https://static.news.ru/photo/39fb1da0-5cca-11e9-b78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Эксперты Роскачества дали россиянам советы, как бороться со стрессом на самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом и сохранить спокойствие. В первую очередь, считают специалисты, нужно быть откровенными с собой.

Стресс — это естественно <…>. Итак, будьте откровенны с собой, ответьте себе на вопрос: что в нынешней ситуации для меня страшнее всего? — говорится в сообщении.

Также в Роскачестве советуют ответить на вопрос о том, можно ли сделать так, чтобы сложившаяся ситуация стала менее тревожной. Если да, то необходимо составить план действий и предпринимать каждый день по маленькому шагу для достижения цели.

Если нет, то нужно искать положительные стороны: например, читать и проходить онлайн-курсы в освободившееся время карантина.

Кроме того, важно ограничить источники стресса: меньше читать новости, оставив лишь несколько надёжных источников.

Как ранее писал NEWS.ru, во время кризисных ситуаций у людей снижается уровень критического мышления, поэтому они начинают доверять фейкам. Об этом заявила доктор психологических наук Галина Солдатова.