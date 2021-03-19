В Роскачестве рассказали, как выбрать идеальное вино

https://static.news.ru/photo/7a6fe0ca-88c7-11eb-b4f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать идеальное вино и как читать винные этикетки. Они дали несколько рекомендаций, которые помогут подобрать именно тот напиток, который нужен.

В первую очередь нужно смотреть на содержание алкоголя в вине. Если оно слишком крепкое, то можно серьёзно опьянеть. Тем не менее там не указали определённые стандарты, поэтому в данном случае следует ориентироваться на собственные потребности.

Также нелишним будет оценить количество сахара в напитке. Для сухих вин допустимо отсутствие этого пункта, однако начиная с полусухих, такой пункт должен быть указан. Обычно этот параметр зависит от типа вина и его категории. Также на бутылке обязательно должна быть указана дата розлива.

Кроме того, помимо названия продукта и его производителя часто можно встретить различные аббревиатуры, которые указывают на регион происхождения напитка. Так, аббревиатура «ЗГУ» означает, что вино произведено из винограда, выращенного в конкретном регионе, например, на Кубани или даже в конкретном районе Кубани. В то же время аббревиатура «ЗНМП» говорит о ещё более точной привязке происхождения вина к конкретной территории.

Помимо этого, с 2020 года на этикетках вина обязательно должна указываться географическая информация о том, откуда прибыло сырьё для вина, а также год урожая. Особенно это важно для недорогих вин, которые могли залежаться на полках магазинов и потерять свои свойства.

Специалисты Роскачества также отмечают, что если на продукте написано «не является вином», то это значит, что напиток сделан на основе виноградного сырья, но в него добавлены какие-либо ароматизаторы, красители или вода. Так, теперь, если вы увидите на полке «вино из вишни», то этот продукт является фальсификатом.

Также не стоит бояться маркировки «виноматериалы». Это означает, что это то же самое вино, только до попадания в бутылку, на любой технологической стадии. Также в любом вине присутствует разрешённая пищевая добавка — диоксид серы, говорится в сообщении на сайте Роскачества.

Ранее NEWS.ru писал, что по итогам исследования вишнёвых нектаров и соков Роскачество обнаружило в них запрещённые синтетические красители и ароматизаторы.