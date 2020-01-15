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В России каждый восьмой сотрудник утверждает, что начальство ежедневно портит ему настроение. Сервис по поиску работы SuperJob совместно с журналом Forbes выяснил, часто ли руководители конфликтуют с подчинёнными и как это сказывается на качестве работы.

Опрос показал, что только 29% россиян могут похвастаться тем, что начальство никогда не портило им настроение. Около 55% работников отмечают, что подобные ситуации периодически происходят: у 13% — ежедневно, у 14% — несколько раз в неделю, у 15% — пару раз в месяц, ещё у 13% — несколько раз в год. В силу небольшого профессионального опыта реже других на критику начальства жаловалась молодёжь: 36% сотрудников до 24 лет никогда не сталкивались с подобным поведением руководства.

Мужчинам чуть чаще, чем женщинам, портит настроение начальство.

Женщины, как известно, эмоционально более устойчивы, чем мужчины. Они просто не обращают внимания на то, по поводу чего часть мужчин начинает расстраиваться, — объясняет основатель Superjob Алексей Захаров.

Разносы от начальства негативно влияют на качество работы — отмечают 47% россиян, которые уже сталкивались с подобным поведением. 41% утверждает, что критика не влияет на результат работы. И лишь 4% взбучка от руководителя заставляет трудиться лучше. По данным Superjob, словесный «пинок» чаще приводит к положительным сдвигам в работе россиян в возрасте от 35 до 44 лет и сотрудников с зарплатой от 80 тысяч рублей: по 6% из них утверждают, что критика руководства стимулирует их к новым трудовым свершениям.

В социологическом опросе приняли участие три тысячи сотрудников российских компаний из всех регионов страны.

Ранее NEWS.ru писал, что общенациональная горячая линия помощи работникам, которые пострадали от издевательств со стороны начальства, открылась в Японии. Идею открыть линию воплотила в жизнь группа адвокатов, выступающих в защиту людей от издевательств и унижений на работе, а также от многочисленных переработок, которые часто являются причиной возникновения серьёзных заболеваний или приводят к самоубийствам. Горячая линия будет действовать всего один день, однако в планах правозащитников обеспечить её постоянную работу. Пострадавшие от издевательств работники могут позвонить специалистам, чтобы узнать, как поступить в той или иной ситуации