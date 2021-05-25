В РФ измерили уровень счастья отечественных предпринимателей

https://static.news.ru/photo/20dcbeac-fbb4-11ea-bab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большая часть российских предпринимателей с оптимизмом смотрят в будущее, при этом счастливых женщин среди владельцев бизнеса больше, чем мужчин. Такие данные публикует РИА Новости со ссылкой на исследование компаний СберЗдоровье и ЮKassa.

Исследование, приуроченное к отмечаемому 26 мая Дню предпринимателя, проводилось по оксфордскому опроснику счастья (OxfordHappinessInventory, OHI). В нём приняли участие 200 российских бизнесменов.

В результате выяснилось, что с оптимизмом смотрят в будущее 74,5% отечественных предпринимателей. 68% из них удовлетворены жизнью. Средний показатель уровня счастья составил 46,13 балла из 100. При этом среди женщин-предпринимателей этот показатель достигает 66 баллов, в то время, как у мужчин он не поднялся выше 52,9 балла.

Работающие по найму сотрудники оказались счастливее владельцев личного бизнеса. Недовольных среди наёмных сотрудников оказалось всего 6,5%. При этом наибольший уровень удовлетворённости демонстрируют блогеры, коучи, художники — 84%. Самый низкий индекс счастья — 45 баллов — у IT-специалистов.

Удовлетворённость жизнью демонстрирует 57,4% предпринимателей, чей доход в месяц составляет до 100 тысяч рублей. В сегменте бизнесменов с ежемесячным доходом от 100 до 300 тысяч рублей счастливых больше — 72%, а в сегменте от 301 до 500 тысяч рублей в месяц — 87% опрошенных.

При уровне дохода более 500 тысяч рублей в месяц недовольных жизнью бизнесменов не оказалось. Зато у предпринимателей, чей доход превышает 1 миллион рублей в месяц довольных жизнью всего 33%.

Ранее треть россиян сообщили о снижении доходов в период пандемии коронавируса, при этом каждый пятый заявил, что за год потратил большую часть своих сбережений. Такие выводы содержатся в исследовании Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН.