Треть россиян сообщили о снижении доходов за время пандемии

https://static.news.ru/photo/793f227e-bd56-11eb-bfd8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Треть россиян сообщили о снижении доходов в период пандемии коронавируса, при этом каждый пятый заявил, что за год потратил большую часть своих сбережений. Такие выводы содержатся в исследовании Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН, передаёт ТАСС.

Если на снижение доходов устойчиво указывает треть населения, то доля населения, которая заявляет о росте расходов, возросла к настоящему времени в 1,5 раза. При этом каждый пятый указывает на то, что за последний год пришлось потратить большую часть своих сделанных ранее сбережений, — заявил директор ФНИСЦ Михаил Горшков на заседании президиума РАН.

По данным опроса, о росте расходов на продукты и медикаменты в текущем году сообщили 55% россиян, что на 17% больше, чем годом ранее. На сокращение роста доходов указали 31% респондентов (35% в 2020 году). В том, что потрачена большая часть сбережений, признались 20% опрошенных, что на 5% больше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что сбережения на чёрный день имеют 63% россиян, похвастаться какими-либо накоплениями не могут 37% граждан. Как показали результаты исследования, проведённого Россельхозбанком, только 5% россиян откладывают на «подушку безопасности» более 50% дохода. От 10% до 50% дохода предпочитает переводить на сбережения каждый пятый опрошенный, а до 10% — каждый четвёртый.

Большинство россиян (61%) считают самым безопасным способом инвестирования средств вложения в недвижимость. Также пользуются популярностью у населения иностранная валюта (об этом сказали 15% респондентов) и инвестиции в ценные бумаги (13%).