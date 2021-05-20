Банкиры посчитали: треть россиян не имеет сбережений на чёрный день

https://static.news.ru/photo/4c67f2e4-b9e1-11eb-a80d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбережения на чёрный день имеют 63% россиян, похвастаться какими-либо накоплениями не могут 37% граждан. Таковы результаты исследования, проведённого Россельхозбанком, сообщает РИА Новости.

Исследование показало , что только 5% россиян откладывают на «подушку безопасности» более 50% дохода. От 10% до 50% дохода предпочитает переводить на сбережения каждый пятый опрошенный, а до 10% — каждый четвёртый.

Большинство россиян (61%) считают самым безопасным способом инвестирования средств вложения в недвижимость. Также пользуются популярностью у населения иностранная валюта (об этом сказали 15% респондентов) и инвестиции в ценные бумаги (13%).

В исследовании, которое прошло в начале мая 2021 года, участвовали более 5 тысяч россиян из всех регионов.

Ранее стало известно, что Банк России оценил доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В первом квартале текущего года доходы от их инвестирования составили 1%. Прибыль от вложений пенсионных резервов зафиксирована на уровне 0,4%.