Банкиры посчитали: треть россиян не имеет сбережений на чёрный день

Сбережения на чёрный день имеют 63% россиян, похвастаться какими-либо накоплениями не могут 37% граждан. Таковы результаты исследования, проведённого Россельхозбанком, сообщает РИА Новости.
Исследование
Большинство россиян (61%) считают самым безопасным способом инвестирования средств вложения в недвижимость. Также пользуются популярностью у населения иностранная валюта (об этом сказали 15% респондентов) и инвестиции в ценные бумаги (13%).
В исследовании, которое прошло в начале мая 2021 года, участвовали более 5 тысяч россиян из всех регионов.
Ранее стало известно, что Банк России оценил доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В первом квартале текущего года доходы от их инвестирования составили 1%. Прибыль от вложений пенсионных резервов зафиксирована на уровне 0,4%.