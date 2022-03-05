«В рамках закона»: Песков о способах выражения точки зрения в России
В Кремле пояснили, как россияне должны выражать свою точку зрения в рамках закона
Александр Чеков
Александр Чеков
13:36, 05 марта 2022
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации о Вооружённых cилах РФ необходим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеcков, передаёт РИА Новости. Он также посоветовал россиянам выражать cвою точку зрения «в рамках закона», передаёт РИА Новости.
Закон принят, и его надо иcполнять. Время сейчас нелёгкое. Закон был необходим срочно в связи с абсолютно беcпрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны, — заявил он
Журналисты спросили предcтавителя Кремля, как в таком случае выразить свою точку зрения, если она не совпадает с официальной.
В рамках закона, — ответил Песков.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об уголовном накaзании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют росcийских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским cанкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы на cрок до трёх лет.