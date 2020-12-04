В правительстве заявили о замедлении распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/6f57377c-3649-11eb-945e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Динамика эпидемиологического процесса позволяет судить о замедлении темпов распространения коронавируса, заявила зампред правительства Татьяна Голикова в ходе брифинга.

В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции, — подчеркнула она.

При этом за последние сутки заболеваемость COVID-19 в Карелии и Санкт-Петербурге больше чем в два раза превысила среднероссийский, передаёт РИА Новости.

Также в ходе брифинга она рассказала о дефиците онкопрепаратов. По её словам в 2021 году объём производства таких лекарств, а также их импорта будет увеличен. Минпромторг уже провёл переговоры с зарубежными поставщиками.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор должен до конца марта 2021 года разработать регламенты о дополнительных мерах на границе, чтобы предупредить перенос инфекций через границу.

Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Летать могли только специальные рейсы, которые возвращали застрявших в других странах российских туристов домой. Кроме того, кабмин с 30 марта поручил закрыть и движение через границы РФ по автомобильным трассам, железнодорожным, пешеходным и другим пропускным пунктам. Первыми странами, с которыми было восстановлено международное авиасообщение, стали Турция, Великобритания и Танзания.