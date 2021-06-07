Кабмин захотел упростить ввоз трудовых мигрантов

https://static.news.ru/photo/a79666fa-c797-11eb-9eff-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Правительство прорабатывает вопрос об упрощении ввоза трудовых мигрантов в Россию. Планируется в обязательном порядке прививать их от коронавируса, рассказал зампред кабмина Марат Хуснуллин в эфире телеканала RTVi.

Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы всё-таки упрощённый вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию, — подчеркнул он.

По его словам, отсутствие иностранцев на стройках страны создаёт большие риски для экономики и развития России. Он отметил, что производительность россиян низка, в то время как мигранты готовы работать по 12 часов в день за 50 тысяч рублей в месяц, что снижает себестоимость строительства.

Мы спрос создали, ипотеку развили, уделяем этому внимание, администрируем — а строить некому <...>. Мы не сможем за один-два года уйти в технологии, когда мы обойдёмся без мигрантов, — добавил чиновник.

С 7 июня в России начали действовать новые требования к мигрантам, приезжающим на заработки, а также к тем, кто получает вид на жительство. Согласно постановлению правительства, чтобы получить патент на работу, соискатели должны иметь сертификат о сдаче экзамена по русскому языку как иностранному.

Ранее сообщалось, что в России введут для мигрантов специальный правовой режим под названием «Контролируемое пребывание». Он коснётся тех, кто не имеет права находиться в стране, однако вынужден остаться из-за сложившихся обстоятельств, например, самоизоляции из-за коронавируса.