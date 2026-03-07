В пост пеку эту шарлотку с яблоками и апельсиновой цедрой — улетает быстрее обычной. Никаких яиц, а бисквит супервоздушный

Постная шарлотка получилась пышнее классической! Беру яблоки, муку и воду — и готовлю пирог без яиц, который удивляет воздушностью и сочностью. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного чаепития или уютного завтрака. Его необычность в том, что никаких яиц и молока, а правильное смешивание сухих и жидких ингредиентов даёт тот самый пышный, мягкий бисквит, который не оседает после остывания. Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая шарлотка с нежной, пористой структурой, ароматом апельсиновой цедры и сочными кусочками яблок. Она такая воздушная, что тает во рту, и даже те, кто не постится, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 200 г муки, 5 г разрыхлителя, 2–3 зелёных яблока, 135 мл воды, 135 г сахара, 5 г ванильного сахара, 50 мл растительного масла, апельсиновая цедра по вкусу, щепотка соли, сахарная пудра для подачи. Муку с разрыхлителем просейте в миску, добавьте соль и сахар. В центре сделайте углубление, влейте масло и воду, перемешайте венчиком до гладкости. Яблоки очистите, нарежьте дольками, вмешайте в тесто вместе с цедрой. Форму смажьте маслом, выложите тесто. Выпекайте при 175–180°C 35–45 минут, не открывая духовку первые полчаса. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

