В последних числах мая москвичей ожидает июльская жара

https://static.news.ru/photo/ace2efc0-a001-11ea-9f02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В субботу, 30 мая, в Москве ожидается по-июльски жаркая погода и гроза. На следующий день немного похолодает, сообщила в разговоре с журналистами главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, разница между выходными днями будет заключаться не только в температуре воздуха, но и в режиме осадков. В субботу над Москвой ожидается облачное небо с прояснениями. Термометры днём будут показывать 23–25 градусов тепла, а ночью — 13–15 градусов.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ночная температура останется довольно высокой — 12–​17 градусов тепла. Днём пройдёт атмосферный фронт, температура будет в пределах 14–​19 градусов, — приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, жители всей территории Московского региона в июне и июле будут изнывать от экстремальной жары.

Наступление высоких температур ожидают учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Специалисты прогнозируют «повышенную вероятность периодов» с необычайной жарой.