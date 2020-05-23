Синоптик сообщил о возвращении в Россию майской погоды

https://static.news.ru/photo/743434c2-9e17-11ea-b946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура на европейской части России повысится до значений, характерных для конца мая, в середине наступившей недели.

В понедельник-вторник — от 15 до 18 градусов, со вторника уже и ночи потеплеют градусов на пять. Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление. Давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет, — отметил Вильфанд в интервью РИА Новости.

Он добавил, что среда, 27 мая, станет исключением, поскольку будет дождь и похолодает до 15 градусов, но затем температура снова повысится. Тепло сохранится до конца недели, когда воздух прогреется уже до 22 градусов.

На юге России днём потеплеет резко — сразу до 25–28 градусов, а в Сибири, наоборот, с нынешних 30 градусов столбики термометров опустятся до плюс 18–20.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители всей территории Московского региона в июне и июле будут изнывать от экстремальной жары. Наступление высоких температур ожидают учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Специалисты прогнозируют «повышенную вероятность периодов» с необычайной жарой.