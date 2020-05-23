Подтверждён прогноз синоптиков об экстремальной летней жаре в Москве

Жители всей территории Московского региона в июне и июле будут изнывать от экстремальной жары. Наступление высоких температур ожидают учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Об этом
В умеренных широтах, в том числе в Московском регионе, днём воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны — выше +35, — говорится в сообщении ВНИИ.
Учёные в связи с этим предполагают увеличение количества пожаров. В большей степени это касается юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей — европейской части России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прогнозы говорят об аномально жарком предстоящем лете. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, прогнозы Росгидромета и иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в 2020 году может быть аномально жаркое лето за всю историю.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен