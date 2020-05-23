Подтверждён прогноз синоптиков об экстремальной летней жаре в Москве

https://static.news.ru/photo/d1895eec-9d5c-11ea-99b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители всей территории Московского региона в июне и июле будут изнывать от экстремальной жары. Наступление высоких температур ожидают учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что специалисты прогнозируют «повышенную вероятность периодов» с необычайной жарой.

В умеренных широтах, в том числе в Московском регионе, днём воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны — выше +35, — говорится в сообщении ВНИИ.

Учёные в связи с этим предполагают увеличение количества пожаров. В большей степени это касается юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей — европейской части России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прогнозы говорят об аномально жарком предстоящем лете. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, прогнозы Росгидромета и иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в 2020 году может быть аномально жаркое лето за всю историю.