В поджоге Корана в Волгограде нашли американский след ТАСС: поджигатель Корана из Волгограда связан с американскими спецслужбами

Фото: Следственный комитет РФ

Обыск по месту жительства подозреваемого

Поджог Корана жителем Волгограда на фоне мечети был организован при участии спецслужб США, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, украинские политики тесно связаны со своими американскими коллегами, а потому они несут равнозначную ответственность за совершенные преступления.

Прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни. <...> Украинский режим, включая его спецслужбы, работает под полным контролем американских и британских спецведомств, в том числе по подготовке и осуществлению терактов и диверсий на территории РФ, — сказал собеседник агентства.

Об эпизоде сожжения Корана на фоне мечети в Волгограде стало известно 19 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих после сожжения мужчиной Корана. Как рассказали в Следственном комитете, в ходе допроса задержанный Никита Журавель дал показания, что осуществил данную акцию за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Кроме этого, он признался, что сотрудничал со Службой безопасности Украины. Уголовное дело было передано для расследования в Следственный комитет по Чеченской Республике.