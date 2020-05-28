В Подмосковье с 1 июня откроют МФЦ для физических лиц

https://static.news.ru/photo/e3308f28-a101-11ea-baaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что с 1 июня многофункциональные центры возобновляют приём физических лиц.

С понедельника мы откроем МФЦ. Для юридических лиц мы это сделали в начале недели, а с понедельника сделаем для физических лиц. Это услуги, их порядка 15–17, которые можно получить только в бумажном виде. Например, паспорт поменять или какие-то справки получить, — объяснил глава региона в эфире телеканала «360».

Воробьёв также сообщил, что местные жители смогут посещать парки только в медицинских масках. Сегодня он подпишет соответствующее постановление. Спортивные и детские площадки пока под запретом. С 23 мая в Подмосковье перестал действовать пропускной режим.

Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.

Как писал NEWS.ru, около 20 тысяч жителей Москвы подали заявки на получение необходимых документов и услуг за два дня работы предварительной записи в многофункциональных центрах государственных услуг «Мои документы» (МФЦ). С 25 мая они смогут получить бумаги в открывшихся 88 из 130 существующих столичных МФЦ.