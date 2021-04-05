В ПФР рассказали, как повысить пенсию с помощью подарочного сертификата

https://static.news.ru/photo/e01a9026-95df-11eb-8bb1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионный коэффициент можно будет приобрести для себя, а также для родственников или друзей, за которых не платят взносов работодатели. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Как рассказали в ПФР, россияне смогут не только заработать пенсионные баллы, но и «докупить» их, внеся взносы. Такая покупка будет считаться «добровольным вступлением в правоотношения с фондом».

В частности, такое право получат самозанятые или адвокаты, а также нотариусы, помощники по хозяйству и другие граждане, за которых не отчисляют взносов работодатели. При этом пенсионный коэффициент можно купить не для себя, а для родственника или друга. Период, в который докупались пенсионные баллы, войдёт в страховой стаж.

Продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты взносов для плательщиков не может составлять более половины стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости, — сообщили PensNews в ПФР.

Как сообщал NEWS.ru, объединение лево-патриотических сил намерено вернуть прежний пенсионный возраст, а также добиться ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР). Как заявил Миронов, нужно вернуться к солидарной пенсионной системе. Кроме того, он считает, что пенсии должны выплачиваться из бюджета страны.