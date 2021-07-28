В Петербурге «заминировали» Витебский вокзал

Неизвестный сообщил о «минировании» Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «78 | Новости».

Другие подробности инцидента не приводятся . Предполагается, что на место уже направлены специалисты, которые проведут проверку здания на наличие в нём взрывных устройств. Тем не менее нередко такие сообщения о «минировании» оказываются ложными.

Ранее неизвестные сообщили о «минировании» 12 зданий судов в Москве. Представитель Мосгорсуда уточнил, что некоторые здания были проверены кинологами, взрывных устройств там не обнаружили. Сотрудники этих судов вернулись к работе.

До этого примерно 150 церквей и храмов, расположенных в центре Москвы, получили анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах. Угрозы оказались ложными. В настоящее время по фактам «минирований» проводится проверка. Сотрудники полиции разыскивают авторов угроз.