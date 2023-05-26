В Петербурге загорелся ангар на площади 100 квадратных метров В Петербурге загорелся цельнометаллический ангар на площади 100 квадратных метров

Пожар вспыхнул в ангаре в Санкт-Петербурге, охватив площадь 100 квадратных метров, сообщает местное управление МЧС. Информация о пожаре в Пушкинском районе (Московское шоссе, дом 191 Б) в 00:06 по московскому времени.

В ангаре из металла размером 20 на 50 метров происходит горение на площади 100 квадратных метров. В 00:25 был подан дополнительный номер 1-БИС. Пока не поступало сообщений о пострадавших, — говорится в сообщении.

Для тушения пожара было привлечено шесть единиц техники и 27 сотрудников МЧС.

Ранее сильный пожар произошел в административном здании на Ереванской улице на юге Москвы. Люди успели эвакуироваться еще до приезда спасателей. Информации о пострадавших не было. Столичная прокуратура взяла установление обстоятельств и причин пожара на свой контроль.

В тот же день в поселке Первомайское в Новой Москве загорелась бытовка. Высокий столб дыма был заметен недалеко от остановки общественного транспорта.

Ранее в центре Москвы загорелась сауна в здании театра Et Cetera. Возгорание произошло на пятом этаже и распространилось на площади пяти квадратных метров, были эвакуированы 50 человек. СМИ писали, что в результате пострадал пожарный, надышавшийся угарным газом.