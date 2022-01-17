В Петербурге задержали автора скульптуры в виде фекалий

Правоохранители задержали художника Ивана Волкова, который создал на Марсовом поле в Санкт-Петербурге арт-объект в виде фекалий посреди лужи жёлтого цвета. Против него возбуждено уголовное дело в соответствии со статьёй 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), информирует «Фонтанка».

Умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже жёлтого цвета, таким образом своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших, — сказано в постановлении о возбуждении дела.

Как сообщила подруга художника Мария Крючкова, его сняли с поезда на Москву. Сейчас Волков находится в 78-м отделении полиции.

Скульптура в виде гигантских фекалий из снега, раскрашенная в коричневый цвет, появилась на Марсовом Поле 14 января. Арт-объект длиной около пяти метров был окружён жёлтой лужей. По словам автора, вдохновением ему послужило творчество местных художников.

В августе прошлого года в Ставрополе задержали художника Александра Чаплыгина за установку золотого унитаза рядом со зданием краевой Госавтоинспекции. Целью инсталляции сам автор назвал борьбу с коррупцией, однако правоохранители посчитали арт-объект оскорблением.