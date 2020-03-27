Безработным жителям Санкт-Петербурга предоставили возможность дистанционно перерегистрироваться в центрах занятости в связи с распространением коронавируса нового типа.
По данным пресс-службы городской администрации, для получения услуги необходимо отправить электронное письмо на почту сотрудника, прикрепив к сообщению три чётких фотографий размеров не более 6 МБ, которые будут соответствовать трём формам.
Обязательно личность заказчика должна соответствовать данным, указанным в удостоверении личности, — подчеркнули в администрации.
Предоставление заведомо ложных сведений может привести к неправомерной выплате пособия по безработице, что грозит судом о возврате денежных средств в отношении нарушителя,
Ранее NEWS.ru писал, что Минобрнауки в пилотном режиме отрабатывает новый сервис «Поступи в вуз онлайн», благодаря которому абитуриенты смогут дистанционно подать документы для поступления.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.
В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.
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