К юбилею Петербурга предложили построить 320-купольный храм

В Санкт-Петербурге к юбилею города предлагают построить храм выше Исаакиевского собора. Изюминкой сооружения станут 320 золотых куполов. Проект уже вызвал волну возмущения среди общественности, пишут «Новые известия».

Разработавшая идею храма группа PapaUrban объяснила, что количество куполов символизирует 320-летний юбилей города. А высота здания, которая составит 141,8 метра, отсылает к количеству дней Великой Отечественной войны. Кроме того, вокруг него предлагается организовать парковку на 1703 машиноместа, что соответствует году основания Санкт-Петербурга.

Как отмечает издание, построить храм планируется на Охтинском мысу, который 10 лет назад градозащитники уберегли от строительства газпромовского небоскрёба «Охта-центр».

По мнению пользователей соцсетей, это религиозное сооружение не имеет никакого отношения к эстетике Петербурга и больше напоминает болезненные наросты, кладбище или подарочную коробку конфет.

«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт! Обилие крестов напоминает кладбище и золото этого впечатления не исправляет»; «Напоминает какие-то наросты, как болезнь…», написали фолловеры.

Как сообщалось, в 2020 году в Москве был открыт главный храм Вооружённых сил РФ. Новую церковь построили в русско-византийском стиле. Её интерьеры украсили мозаичными панно с вехами истории России. Сначала планировалось, что на одной из мозаик будут изображены Владимир Путин и другие современные чиновники и политики. Панно с ними уже начали собирать, но после высказывания президента о том, что его личность увековечивать таким образом пока рано, от задумки отказались.