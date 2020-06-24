Храм Минобороны открыли для посещения на день раньше по просьбам прихожан

https://static.news.ru/photo/8fc253b6-b63d-11ea-88df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Главный храм Вооружённых сил РФ и музей «Дорога памяти» в подмосковной Кубинке открыли для посещений на день раньше. Об этом просили граждане, желающие посетить новый комплекс.

Официальное открытие планировалось только завтра, 25 июня, однако было принято решение открыть комплекс сегодня, так как желающих посетить собралось не мало. За несколько часов работы на парковке выстроилось около 3 000 автомобилей, — сообщили журналистам в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что «по предварительным подсчетам храм Победы и музейный комплекс посетило более 10 тыс. жителей Москвы и Подмосковья».

Открытие музейно-храмового комплекса состоялось 22 июня 2020 года с участием Президента России Владимира Путина, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Новую церковь построили в русско-византийском стиле. Её интерьеры украсили мозаичными панно с вехами истории России. Сначала планировалось, что на одной из мозаик будет изображён Владимир Путин и другие современные чиновники и политики: министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Панно с ними уже начали собирать, но после высказывания президента о том, что его личность увековечивать таким образом пока рано, от задумки отказались. Художники создали новые эскизы. Вместо первых лиц государства там изобразили монахов с иконой Корсунской Богоматери.

Ранее NEWS.ru писал, что сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица, одним из первых посетивший храм, остался от него в восторге. Он сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились над музейно-храмовым комплексом, с творчеством Леонардо да Винчи.