В парламенте Дагестана призвали быстрее провести голосование по Конституции

https://static.news.ru/photo/c0ab552a-9911-11ea-93f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: nsrd.ru

Спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов призвал не медлить с принятием поправок в Конституцию России. Такое пожелание он высказал в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Люди просят вас, чтобы те поправки, которые мы должны внести в Конституцию Российской Федерации, не затягивались, а были приняты своевременно. Люди ждут этого, понимание есть! — цитирует парламентария «Медиазона».

Шихсаидов также коснулся ситуации с COVID-19 в республике. Он заверил главу государства, что местные власти «добьются определённых успехов» и сохранят жизни людей.

Как ранее писал NEWS.ru, голосование по поправкам, изначально намеченное на 22 апреля, было отложено на неопределённый срок в связи с пандемией. В Кремле пока не определились с новой датой плебисцита. Она будет назначена с учётом эпидемиологической обстановки в стране.