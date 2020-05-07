В Орле водолазы прошли по дну Оки с портретами ветеранов

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В Орле водолазы поисково-спасательной службы МЧС прошли с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по дну реки Оки. Необычное шествие состоялось в рамках акции «Бессмертный полк на небе, на земле и под водой».

Во время прохождения по реке двое подводников держали заламинированные изображения морских пехотинцев, принимавших участие в боях. На берегу их ждали члены регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они держали в руках фотографии своих родственников-ветеранов, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

После этого студенты-спасатели с портретами участников войны в руках проследовали по реке на катерах. В завершение состоялось возложение цветов к памятнику освободителям Орла.

Ранее NEWS.ru писал, что организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» получили около двух миллионов заявок от желающих принять в ней участие.