В ОП предложили бороться с женским алкоголизмом социальной рекламой

https://static.news.ru/photo/84d9e536-8194-11eb-b19b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России, по словам члена Общественной палаты РФ и главы организации «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, ежегодно на 4–7% увеличивается число преступлений, совершённых женщинами в состоянии алкогольного опьянения. Он предложил бороться с этой проблемой с помощью адресной социальной рекламы.

Общественник отметил, что производители алкоголя специально делают рекламу своей продукции с расчётом на женщин и таким образом «подсаживают» их на спиртное. Статистика свидетельствует о том, что в России с каждым годом увеличивается число женщин, страдающих алкоголизмом, психозами на этой почве, а также количество преступлений, в которых фигурируют пьяные женщины.

Адресной социальной рекламы по защите здоровья от алкоголя, направленной на женщин, её почти нет. Она нужна, её необходимо делать, — сказал Хамзаев в беседе с «Москвой 24».

Он предложил сделать высказывание «Непьющая женщина — здоровый ребёнок» главным лозунгом такой кампании. По мнению Хамзаева, сейчас мало говорится о том, какое влияние оказывает на потомство употребление женщиной алкоголя ещё до беременности.

С этим нужно работать, об этом нужно говорить, информировать и помогать женщинам более внимательно заботиться о своём здоровье, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил запретить лицам, страдающим алкоголизмом, занимать руководящие должности. По его словам, работу любого руководителя можно сравнить с трудом врача и полицейского, от профессионализма и личных качеств которых зависит жизнь коллектива. Говорить о надлежащем исполнении обязанностей не приходится, если ответственный кадр мучается похмельем и не способен к эффективной работе, отметил автор инициативы.