В России предлагают запретить алкоголикам занимать руководящие должности

https://static.news.ru/photo/97130d46-8026-11eb-843d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России предлагают запретить страдающим алкоголизмом гражданам занимать руководящие позиции в организациях. Обращение с такой инициативой первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров в ближайшее время планирует направить в Минтруд и правительство. Об этом автор инициативы сообщил NEWS.ru.

По словам Петрова, работу любого руководителя можно сравнить с трудом врача и полицейского, от профессионализма и личных качеств которых зависит жизнь коллектива. При этом говорить о надлежащем исполнении обязанностей не приходится, если ответственный кадр мучается похмельем и не способен к эффективной работе.

Безусловно, встречаются такие таланты, как Уинстон Спенсер Черчилль, которым алкоголь не мешает принимать важные решения и совершать выдающиеся достижения. Но будем честны — на одного Черчилля приходится тысяча Калигул. Особенно в нашей стране, где любое явление может приобрести крайнюю форму воплощения. Следует ужесточить контроль над руководящим звеном в плане контроля за пристрастием к выпивке. Как при приёме на работу, так и при исполнении обязанностей: проводить не формальный, а строгий медосмотр не реже двух раз в год и следить за соблюдением всех норм профессионального поведения, — отметил общественник.

Он добавил, что предположения о заболевании руководителя алкоголизмом должны становиться поводом для обязательного обследования и возможного лечения, а систематическое пьянство — железным поводом к увольнению. Поэтому необходимо внести соответствующие поправки в закон о труде — это позволит как минимум усложнить приход алкоголика на любую руководящую позицию.

Я намерен обратиться в правительство РФ и Министерство труда с инициативой по усилению «антиалкогольного» контроля во всех трудовых организациях и коллективах. Алкоголизм, равно как и любого рода наркомания, должны быть непреодолимым барьером к занятию любой руководящей должности. Зависимость — сестра халатности. А халатность — это фундамент преступления, — заключил Петров.

Как писал NEWS.ru, специалисты рассказали, что вычислить алкоголика на этапе собеседования достаточно сложно. Опытные эксперты могут определить это по внешним признакам, расплывчатым ответам и некоторым пунктам в резюме. В частности, HR-специалисты, чтобы исключить такой фактор риска, собирают на соискателя референсы с его прошлых мест работы и проверяют на полиграфе.