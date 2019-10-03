https://static.news.ru/photo/8e2d8360-e5c1-11e9-b440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brateevsky/Wikimedia Commons

Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления врачей об увольнении из пяти. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Новых заявлений на данный момент не поступало.

Графика увольнений, о котором ранее заявляли онкологи, у руководства центра нет, — передаёт сообщение пресс-службы онкоцентра «Москва 24».

Как писал News.ru, врачи НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина составили график увольнений так, чтобы дети, начавшие лечение, могли его продолжить. Об этом сообщил заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ Георгий Менткевич.

Он сам был освобождён от должности исполняющего обязанности заведующего отделением НИИ детской онкологии и гематологии. Об этом заявил руководитель медучреждения Иван Стилиди. Сообщается, что Менткевич был одним из инициаторов обращения работников онкоцентра.

26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии записали видеообращение, в котором требовали отстранить нового директора учреждения и обеспечить прозрачность начисления зарплаты. Доктора пожаловались, что дети вынуждены лечиться в «ужасных условиях» в переполненных палатах. По их словам, новое руководство медучреждения вынуждает увольняться неугодных сотрудников.