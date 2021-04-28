Размер алиментов предложили привязать к МРОТ

https://static.news.ru/photo/48ab84fa-a824-11eb-bd33-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижний порог суммы алиментов в России следует сделать равным половине минимального размета оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступила зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, передаёт АГН «Москва».

Предложение она озвучила в ходе круглого стола, посвящённого проблеме взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних.

Помимо этого, добавила она, обязательства по алиментам необходимо включать в решение суда при разводе.

Либо люди от них отказываются сразу, либо они принимают понятную позицию, сколько это будет и что они платятся или не платятся, — сказала Зимова.

21 апреля президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию потребовал сделать процедуру получения алиментов на ребёнка максимально комфортной. По словам главы государства, она «не должна унижать человека», при этом «мама с малышом на руках <...> не должна обивать пороги инстанций, собирать справки».