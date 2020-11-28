Данные о десятках аэропортов РФ не успеют внести в новую систему полётов

https://static.news.ru/photo/2c630f02-3187-11eb-a038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компании, занимающиеся обеспечением навигационных данных для новой системы полётов, которая заработает с 3 декабря, предупредили российские авиакомпании, что не успевают к назначенному сроку собрать необходимые данные по ряду аэропортов в России.

В 49 аэропортах России пилотам придётся заходить на посадку по указаниям диспетчеров и по бумажным картам по меньшей мере до конца следующего месяца, пишет РБК.

Пилоты, с которыми издание обсудило сложившуюся ситуацию, заявили, что их начали информировать о новой системе воздушной навигации только в ноябре, в то время как международные нормы рекомендуют предупреждать лётчиков о подобных изменениях по меньшей мере за 56 дней.

В то же время в Росавиации заявили, что откладывать введение новой системы навигации воздушных судов не планируют.

Напрямую проблема не коснётся московских аэропортов — данные по ним уже готовы, — однако те рейсы, которые будут летать с «проблемных» аэродромов, прибывающие в Москву после 21:00 по местному времени, будут вынуждены совершать посадку «вслепую» — по указаниям диспетчеров.

В связи с временными навигационными проблемами в ряде аэропортов некоторые авиакомпании даже приостанавливают отдельные рейсы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Росавиации не ждут банкротств авиакомпаний и аэропортов в связи с пандемией коронавируса.