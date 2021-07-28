Россиянин покончил с собой в тире на глазах у инструктора

В Новосибирске мужчина пришёл в тир и покончил с собой на глазах у инструктора по стрельбе. Об этом пишет «112».

59-летний житель города пришёл в тир на занятие и выбрал себе оружие. Уточняется, что взять пистолет может каждый ученик стрелкового заведения, однако делать он это должен только в присутствии инструктора.

Мужчина произвёл несколько выстрелов в цель, а потом покончил с собой. Всё это произошло на глазах у инструктора. По некоторым данным, погибший был смертельно болен. Эта версия рассматривается как основной мотив для сведения счётов с жизнью.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в воинской части в подмосковной Коломне погиб военнослужащий-контрактник. Предполагается, что он совершил самоубийство. Солдат 21 июля отправился в караул. Спустя некоторое время старший по караулу во время обхода обнаружил его тело. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.