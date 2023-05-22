В Нижнем Тагиле треш-стример избил собаку во время трансляции

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В Нижнем Тагиле треш-стример избил свою собаку во время прямой трансляции на Twitch, сообщает Telegram-канал SHOT. Пользователей Сети возмутило такое обращение с животным и они призвали наказать стримера. Полиция начала проверку.

На кадрах видно, что мужчина наносит многократные удары по голове и шее собаке, а затем прогоняет ее. По сведениям канала, стримера зовут Булат. Собаку в ходе трансляций он избивает не впервые. По его словам, он готов даже убить животное, но только за очень щедрое вознаграждение.

В управлении МВД «Нижнетагильское» сообщили, что личность стримера установлена. Он пояснил сотрудникам полиции, что съемка была сделана около трех месяцев назад его знакомым, когда они «дурачились», а в Сеть видео попало после конфликта между ними. Мужчина также заверил, что с собакой все в порядке.

Полиция опрашивает соседей стримера и устанавливает личность автора ролика. По итогам проверки будет принято решение.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мужчина во время стрима издевался над девушкой. Он сломал ей челюсть, угрожал пистолетом и называл демоном. Мужчину задержали, на него завели уголовное дело. Пострадавшая была доставлена в больницу.