В Нижегородской области автобус столкнулся с КамАЗом
Один человек погиб при столкновении автобуса с КамАЗом в Нижегородской области
Александр Чеков
Александр Чеков
19:48, 09 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Один человек погиб при столкновении автобуса, который перевозил рабочих, с грузовиком КамАЗ на трассе в Нижегородской области, сообщило РИА Новости региональное управление МЧС. По данным ГУ МВД, пять пассажиров пострадали.
ДТП произошло вечером в Ардaтовском районе на автодороге местного значения Ардатов – Арзaмас около посёлка Идеал.
Произошло столкновение автобуса ПАЗ (количество находившихся в нём человек уточняется) и грузового автомобиля КамАЗ. В результате происшествия погиб один человек (предположительно, водитель автобуса). Количество пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.
В Минздраве области заявили о семи пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Москве произошло ДТП с участием блогера Саида Губденского. В результате превышения скорости и частых перестроений его автомобиль вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с двумя другими машинами. В результате погиб сам блогер и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Ещё два человека пострадали.