В Нижегородской области автобус столкнулся с КамАЗом

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Препарат «Золгенсма» для пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА), который является самым дорогим лекарством в мире, зарегистрировали в России. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств. Его применяют для детей в возрасте до двух лет. Один укол препарата стоит $2,125 млн.

Глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко рассказала «Новой газете», что обычно с момента регистрации препарата до поступления его в гражданский оборот проходит примерно от двух до шести месяцев. По её...