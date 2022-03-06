В МВД уточнили максимальную допустимую скорость движения для автомобилей

В пресс-центре МВД России заявили, что максимально допустимая скорость движения на отдельных участках дорог в России не должна превышать 130 км/ч при условии гарантии безопасности. В ведомстве уточнили, что такое решение могут принять собственники или владельцы дорог в случае, когда дорожные условия обеспечивают безопасное движение с высокой скоростью, сообщает ТАСС.

В этом случае величина разрешённой скорости не должна превышать значения 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.1, и 110 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.3, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МВД также отметили, что функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере организации дорожного движения осуществляются Минтрансом РФ.

Министерство транспорта России ранее сообщило, что продлило режим закрытого неба на границе с Украиной до 14 марта. Уточняется, что запрет будет действовать до 03:45 по московскому времени. В другом профильном ведомстве сообщили о новых ограничениях для потребителей. В Минпромторге рассказали. что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах.