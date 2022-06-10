В МВД раскрыли подробности наезда жены Укупника на пешехода

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Аркадий Укупник с женой

Водитель иномарки сбила пешехода в центре Москвы, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД России без указания имен сторон. Инцидент произошел 8 июня на Спартаковской улице. Ранее Telegram-канал Mash указывал, что за рулем находилась жена композитора Аркадия Укупника Наталья.

Водитель иномарки совершила наезд на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Выясняются все обстоятельства ДТП, — рассказали в пресс-службе.

По данным Mash, человек переходил дорогу, не обращая внимания на сигнал светофора. В это время Наталья Укупник ехала на своем Porsche, не ожидав увидеть человека на дороге. Женщина остановилась и не дожидаясь скорой помощи сама отвезла пострадавшего в больницу. На данный момент жизни человека ничего не угрожает, он находится в стабильном состоянии.

Ранее в Москве на Сретенке произошел похожий инцидент. Корейский седан Hyundai Genesis, который является служебным автомобилем главы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергея Миронова, сбил курьера, который переезжал пешеходный переход на электровелосипеде. На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему помощь и отвезли его в больницу. Позже Миронов подтвердил, что находился в служебном автомобиле в момент ДТП. По его словам, он не видел момента столкновения, поскольку работал с документами. Депутат добавил, что сразу попросил вызвать скорую помощь и Госавтоинспекцию, и объяснил, что решил не выходить из машины чтобы «авторитетом не мешать нормальной работе ГИБДД».