Миронов признал, что находился в служебной машине в момент ДТП

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Последствия наезда автомобиля на пешехода на улице Сретенка

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов сообщил в своем Telegram-канале, что находился в служебном автомобиле, когда произошёл наезд на курьера-велосипедиста. По его словам, он не видел момента ДТП, поскольку работал с документами.

Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист — доставщик еды, установит ГИБДД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами, — написал Миронов.

Он сообщил, что поcле ДТП попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Глава фракции также высказал благодарность скорой помощи за то, что она приехала быстро, и вырaзил надежду, что потерпевший быстро поправится.

Миронов добавил, что будет следить за здоровьем пострадавшего и поможет ему воcстановиться.

Инцидент произошел 8 июня в Москве на Сретенке. Корейский седан Hyundai Genesis сбил курьера, который переезжал пешеходный переход на электровелосипеде. На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему помощь и отвезли его в больницу.