Жена Укупника сбила человека

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Аркадий Укупник с женой

Жена композитора Аркадия Укупника сбила пешехода в Москве. Происшествие случилось в центре столицы на Нижней Красносельской улице, человека сбили на пешеходном переходе. Мужчина не обратил внимания на сигнал светофора и начал движение.

Человек переходил дорогу, не обращая внимания на сигнал светофора. В это время Наталья Укупник ехала на своем Porsche и не ожидала увидеть человека на дороге. Женщина остановилась и не дожидаясь скорой помощи сама отвезла пострадавшего в больницу, сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент жизни человека ничего не угрожает, он находится в стабильном состоянии. На Наталью Укупник был составлен протокол в отделении полиции.

Ранее стало известно, что в Москве на улице Сретенка произошел инцидент. Автомобиль с мигалками фирмы Genesis на пешеходом переходе сбил курьера-велосипедиста. Пострадавший был отправлен в больницу с переломом ноги. Также известно, что данный автомобиль числился за членом партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.