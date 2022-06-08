Автомобиль депутата Госдумы сбил человека на пешеходном переходе в Москве Автомобиль лидера «Справедливой России — За правду» Миронова сбил человека на пешеходном переходе в Москве

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Последствия наезда автомобиля на пешехода на улице Сретенка

Автомобиль Genesis с мигалкой сбил курьера-велосипедиста на пешеходном переходе в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что машина числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Инцидент произошел на Сретенке. Корейский седан сбил курьера, который переезжал пешеходный переход на электровелосипеде. На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему помощь и отвезли его в больницу.

В Управлении дeлами президента России подтвердили факт ДТП с участием их автомобиля с мигалкой в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Крылoву.

Водитель вызвал скорую помощь, пешеход был отправлен в больницу с повреждением ноги, — подчеркнула Крылова.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Миронов в момент аварии нахoдился в салоне автомобиля, а потом покинул его и ушел пешкoм.

23 мая в Астрахани произошло ДТП с участием священника. По данным правоохранителей, за рулем внедорожника, сбившего на пешеходном переходе девушку 1999 года рождения, был 70-летний представитель РПЦ. Он, предположительно, был пьян. Пострадавшая госпитализирована.

Судя по видео с камер наблюдения, девушку на скорости сбил темный кроссовер, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. После того как пострадавшая упала на асфальт, мужчина подошел к ней, прежде сняв рясу священника.