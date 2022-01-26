В МВД предложили регистрировать автомобили в МФЦ

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Если маркетплейс iHerb будет заблокирован на территории России, дети с аутизмом лишатся доступа к необходимым для них пищевым добавкам, заявила NEWS.ru директор Центра проблем аутизма Екатерина Мень. По её мнению, внесение сайта в реестр Роскомнадзора основано не на законе, а на подавлении здоровой конкуренции.

Мы уважаем закон и правосудие, принципы самостоятельности и независимости судебной власти. Однако мы считаем, что несправедливость не может признаваться законной, — подчеркнула она. По её словам, отсутствие доступа к маркетплейсу...