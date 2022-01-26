В МВД предложили регистрировать автомобили в МФЦ

В МВД России подготовили проект постановления правительства, по которому регистрация автомобилей граждан может проходить в многофункциональных центрах госуслуг. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Регистрационные подразделения осуществляют регистрацию транспортных средств самостоятельно, а также во взаимодействии со специализированными организациями либо с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации заключены соглашения, — предлагается в проекте.
Ранее с другой инициативой для автолюбителей выступил председатель комитета Госдумы по контролю от партии «Единая Россия» Олег Морозов. Он предложил увеличить время остановки под знаком «Стоянка запрещена» с пяти до 10–15 минут. Соответствующий запрос депутат уже передал в органы ГИБДД. По мнению парламентария, часто отведённого на данный момент времени водителю не хватает для решения базовых задач.