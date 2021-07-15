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В МВД предложили отменить техосмотр для мотоциклов и легковушек

12:15, 15 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министерство внутренних дел направило в кабмин предложение об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников. Его слова приводит сайт «МВД Медиа».

В ведомстве считают возможным проработать меры, которые будут стимулировать владельцев указанных транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра. Среди них могут быть снижение стоимости полиса ОСАГО или понижение ставки транспортного налога.

Глава ГИБДД добавил, что МВД предлагает заинтересованным ведомствам подготовить соответствующие поправки в законодательство.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий необходимость прохождения техосмотра для оформления полиса ОСАГО. Документ вступит в силу с 22 августа.

Автоюрист Дмитрий Славнов в интервью NEWS.ru высказался против этой меры. По его мнению, контроль за техническим состоянием транспортного средства, выпускаемого на дороги, всё же должен быть.

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