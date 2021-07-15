В МВД предложили отменить техосмотр для мотоциклов и легковушек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замдиректора Института проблем передачи информации имени Харкевича Кирилл Иванов рассказал, что погибший в Москве после столкновения с самокатом специалист в области физиологии зрения и физиологии сна доктор биологических наук Иван Пигарёв являлся правнуком известного писателя Фёдора Тютчева. В беседе с NEWS.ru он рассказал, чем был знаменит учёный.

Он был прямой потомок Тютчева. Насколько я помню, по мужской линии — последний. Правнук Тютчева. Кроме этого, Иван Николаевич был очень увлечённый экспериментатор, преданный своей работе, — рассказал Иванов. До...