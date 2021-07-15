В МВД предложили отменить техосмотр для мотоциклов и легковушек

Министерство внутренних дел направило в кабмин предложение об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников. Его слова приводит сайт «МВД Медиа».
В ведомстве считают возможным проработать меры, которые будут стимулировать владельцев указанных транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра. Среди них могут быть снижение стоимости полиса ОСАГО или понижение ставки транспортного налога.
Глава ГИБДД
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий необходимость прохождения техосмотра для оформления полиса ОСАГО. Документ вступит в силу с 22 августа.
Автоюрист Дмитрий Славнов в интервью NEWS.ru высказался против этой меры. По его мнению, контроль за техническим состоянием транспортного средства, выпускаемого на дороги, всё же должен быть.