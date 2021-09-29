В МВД посчитали, что образ мигранта в России пытаются криминализировать

Образ мигранта в России пытаются криминализировать с целью порождения в отношении иностранцев неприязнь в российском обществе. Как заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, виноваты в этом СМИ, которые финансируются из-за рубежа, передаёт ТАСС.

Тут играют роль СМИ, которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами. Мы анализировали преступность среди мигрантов этих лет, сравнивали с допандемийной ситуацией. Я полагаю, что это выдуманные истории, чтобы, с одной стороны, криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует, а с другой стороны, породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам, — цитирует её агентство.

При этом Казакова подчеркнула, что в СМИ нeт положительных примеров, когда иностранцы, приезжая на территорию Роcсии, не только интегрируются в российское общество, но и приноcят пользу.

Я полагаю, нет ни национальности у преступников, нет ни принадлежности именно к тому или иному государству, — резюмировала она.

Однако ранее в МВД подсчитали, что за восемь месяцев 2021 года число преступлений, совершённых иностранцами выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует их статистических данных МВД.

Российский кинорежиссёр Виктор Мережко, комментируя недавние инциденты в Москве с участием гастарбайтеров, заявил, что властям сейчас нужна дешёвая рабочая сила, так как половину выделенных денег можно куда-нибудь спрятать, а другую платить гастарбайтерам. Однако этот процесс может довести до того, что вся Россия превратится в Среднюю Азию.